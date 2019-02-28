У местного жителя Торецкая обнаружили марихуаны на миллион гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. У 31-летнего местного жителя Торецкая полиция обнаружила "шишки" конопли на общую сумму около миллиона гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Торецкое отделения полиции Донецкой области.
"Оперативниками Торецкая совместно с представителями отдела оперативно-командного пункта Нацполиции Украины Объединенных сил была получена оперативная информация о том, что 31-летний местный житель хранит дома марихуану. В ходе проведения обыска информация подтвердилась. По месту жительства мужчины было обнаружено продукты наркосодержащих растений и патроны калибром 5,45 мм", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ не дала вывезти в Россию полтора килограмма марихуаны
Мужчина объяснил полиции, что вырастил коноплю для себя и хранил для собственного употребления. В доме почти во всех комнатах полицейские обнаружили 7 трехлитровых банок и более 15 картонных коробок, полностью заполненных "шишками" марихуаны.
По предварительным данным, изъятое составляет около 10 килограммов. Стоимость такого наркомайна на "черном рынке" составляет около одного миллиона гривен.
По данному факту возбуждены уголовные производства по ст. 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" Уголовного кодекса Украины и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
После проведения экспертизы будет предоставлена окончательная правовая квалификация.
Напомним, в ходе профилактической отработки полицейские Харьковской области обнаружили у мужчины боеприпасы и наркотики.