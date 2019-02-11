У харків’янина вилучили гранатомет, боєприпаси і 30 кг марихуани

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. В ході профілактичного відпрацювання поліцейські Харківщини виявили у чоловіка боєприпаси та наркотики. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу поліції області.

"Під час санкціонованого обшуку оперативники Борівського відділення поліції виявили у будинку зловмисника корпус гранати "РГД-5" з запалом до неї та гранатомет «РПГ-23», мисливську рушницю "ІЖ-27е" та один патрон до нарізної зброї калібру 9,3 мм. Окрім боєприпасів, поліцейські виявили та вилучили у господарській будівлі кущі рослини, схожої на коноплі та суху подрібнену речовину рослинного походження, загальною вагою близько 30 кілограмів", - йдеться у повідомленні.

Чоловік розповів правоохоронцям, що наркотичні речовини він виготовляв для власного вживання, а вибухонебезпечні предмети знайшов близько 2 років тому на городі та зберігав для власних потреб.

Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Як повідомляв УНН, у затриманого військового знайшли чотири автомати Калашникова.

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