У харків’янина вилучили гранатомет, боєприпаси і 30 кг марихуани

"Під час санкціонованого обшуку оперативники Борівського відділення поліції виявили у будинку зловмисника корпус гранати "РГД-5" з запалом до неї та гранатомет «РПГ-23», мисливську рушницю "ІЖ-27е" та один патрон до нарізної зброї калібру 9,3 мм. Окрім боєприпасів, поліцейські виявили та вилучили у господарській будівлі кущі рослини, схожої на коноплі та суху подрібнену речовину рослинного походження, загальною вагою близько 30 кілограмів", - йдеться у повідомленні.

Чоловік розповів правоохоронцям, що наркотичні речовини він виготовляв для власного вживання, а вибухонебезпечні предмети знайшов близько 2 років тому на городі та зберігав для власних потреб.

Речові докази вилучили та направили на експертне дослідження.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

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