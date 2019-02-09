У затриманого військового знайшли чотири автомати Калашникова

"В ході невідкладних слідчих дій під процесуальним керівництвом військової прокуратури Об’єднаних сил під час обшуку за місцем проживання одного з фігурантів у межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 410 Кримінального Кодексу України у ніч з 7 на 8 лютого було виявлено і вилучено 4 одиниці АКМС 7,62 мм", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі дії тривають.

Нагадаємо, оперативники СБУ встановили, що двоє військовослужбовців однієї з військових частин, які несуть службу в районі проведення ООС, налагодили канал збуту начебто "списаної" вогнепальної зброї та боєприпасів.

Правоохоронці затримали обох правопорушників в місті Бахмут Донецької області під час чергової спроби продажу автомата Калашникова (АКМС 7,62) та кулемета (РПК 5,45) та набоїв до неї.