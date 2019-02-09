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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 71845 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 97657 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134033 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132865 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131047 просмотра

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7 марта, 13:58 • 125679 просмотра

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6 марта, 19:19 • 141473 просмотра

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У задержанного военного нашли четыре автомата Калашникова

У задержанного военного нашли четыре автомата Калашникова

Киев  •  УНН

 • 43483 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. У одного из военнослужащих, задержанных за сбыт оружия накануне, нашли 4 единицы АКМС (автомат Калашникова модернизированный) 7,62 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.

"В ходе неотложных следственных действий под процессуальным руководством военной прокуратуры Объединенных сил во время обыска по месту жительства одного из фигурантов в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, в ночь с 7 на 8 февраля было обнаружено и изъято 4 единицы АКМС 7,62 мм", - говорится в сообщении.

Сейчас следственные действия продолжаются.

Напомним, оперативники СБУ установили, что двое военнослужащих одной из воинских частей, которые несут службу в районе проведения ООС, наладили канал сбыта якобы "списанного" огнестрельного оружия и боеприпасов.

Правоохранители задержали обоих правонарушителей в городе Бахмут Донецкой области во время очередной попытки продажи автомата Калашникова (АКМС 7,62) и пулемета (РПК 5,45) и патронов к нему.

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