У задержанного военного нашли четыре автомата Калашникова
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. У одного из военнослужащих, задержанных за сбыт оружия накануне, нашли 4 единицы АКМС (автомат Калашникова модернизированный) 7,62 мм. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В ходе неотложных следственных действий под процессуальным руководством военной прокуратуры Объединенных сил во время обыска по месту жительства одного из фигурантов в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины, в ночь с 7 на 8 февраля было обнаружено и изъято 4 единицы АКМС 7,62 мм", - говорится в сообщении.
Сейчас следственные действия продолжаются.
Напомним, оперативники СБУ установили, что двое военнослужащих одной из воинских частей, которые несут службу в районе проведения ООС, наладили канал сбыта якобы "списанного" огнестрельного оружия и боеприпасов.
Правоохранители задержали обоих правонарушителей в городе Бахмут Донецкой области во время очередной попытки продажи автомата Калашникова (АКМС 7,62) и пулемета (РПК 5,45) и патронов к нему.