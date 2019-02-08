Двоє військовослужбовців налагодили збут "списаної" зброї

"Оперативники спецслужби встановили, що двоє військовослужбовців однієї з частин дислокованих у районі ООС налагодили продаж начебто "списаної" зброї та боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

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Військовослужбовців було затримано в Бахмуті під час чергової спроби продажу автомата та кулемета з набоями до нього, за які вони планували виручити тридцять тисяч гривень.

"Раніше співробітники СБУ задокументували факт продажу військовими снайперської гвинтівки за двадцять тисяч гривень", - додали у відомстві.

Під час слідчих дій за місцем проживання одного з фігурантів справи виявлено ще чотири готові до продажу автомати.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 410 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, співробітниками СБУ затримано двоє раніше судимих мешканців Новограда-Волинського, які налагодили збут зброї та боєприпасів, які були викрадені з військових частин.