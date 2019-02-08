Двое военнослужащих наладили сбыт "списанного" оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Военнослужащие одной из частей дислоцированных в районе ООС наладили продажу вроде "списанного" оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что двое военнослужащих одной из частей дислоцированных в районе ООС наладили продажу вроде "списанной" оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.
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Военнослужащие были задержаны в Бахмуте во время очередной попытки продажи автомата и пулемета с патронами к нему, за которые они планировали выручить тридцать тысяч гривен.
"Раньше сотрудники СБУ задокументировали факт продажи военными снайперской винтовки за двадцать тысяч гривен", - добавили в ведомстве.
Во время следственных действий по месту жительства одного из фигурантов дела выявлено еще четыре готовы к продаже автоматы.
В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, сотрудниками СБУ задержаны двое ранее судимых жителей Новоград-Волынского, которые наладили сбыт оружия и боеприпасов, которые были похищены из воинских частей.