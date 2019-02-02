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В Одесі затримали підозрюваних у збуті вогнепальної зброї та боєприпасів

В Одесі затримали підозрюваних у збуті вогнепальної зброї та боєприпасів

Київ • УНН

 • 9530 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. В Одесі спецслужба затримала трьох осіб, підозрюваних у збуті вогнепальної зброї та боєприпасів. Про це повідомляє УНН з посиланням на Управління Служби безпеки України в Одеській області у Facebook.

"Оперативники спецслужби встановили, що учасники групи з числа місцевих мешканців реалізовували засоби ураження клієнтам на "чорному ринку", у том числі представникам кримінальних кіл. Замовників вони підшукували через Інтернет", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБ України задокументували факти реалізації зловмисниками пістолета Макарова з набоями та ручну осколкову гранату із запалом.

"Під час санкціонованих слідчих дій у помешканнях злочинців співробітники СБ України вилучили велику кількість набоїв різного калібру, запчастин до вогнепальної зброї, обладнання для перероблення зброї та розфасовані наркотичні речовини загальною вагою шістсот грамів",- зазначається в повідомленні.

Також в одного зі зловмисників вилучили військовий квиток, виданий так званим "Міністерством оборони ДНР". Наразі проводиться перевірка його причетності до злочинів, вчинених у складі незаконних збройних формувань терористичної організації "ДНР".

Наразі затриманим зловмисникам оголошено про підозру в скоєнні злочинів передбачених ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх учасників угруповання.

Нагадаємо, через бойові дії на Донбасі "чорний" ринок насичений великою кількістю зброї, лише за минулий рік з незаконного обігу вилучили понад дві тисячі одиниць вогнепальної зброї та 62 гранатомети.

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