В Одессе задержали подозреваемых в сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов

"Оперативники спецслужбы установили, что участники группы из числа местных жителей реализовывали средства поражения клиентам на "черном рынке", в том числе представителям криминальных кругов. Заказчиков они подыскивали через Интернет", - говорится в сообщении.



Сотрудники СБ Украины задокументировали факты реализации злоумышленниками пистолета Макарова с патронами и ручную осколочную гранату с запалом.



"Во время санкционированных следственных действий в помещениях преступников сотрудники СБ Украины изъяли большое количество патронов различного калибра, запчастей к огнестрельному оружию, оборудование для переработки оружия и расфасованные наркотические вещества общим весом шестьсот граммов", - отмечается в сообщении.



Также у одного из злоумышленников изъяли военный билет, выданный так называемым "Министерством обороны ДНР". В настоящее время проводится проверка его причастности к преступлениям, совершенных в составе незаконных вооруженных формирований террористической организации "ДНР".



Сейчас задержанным злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для установления и привлечения к ответственности всех участников группировки.



Напомним, из-за боевых действий в Донбассе "черный" рынок насыщен большим количеством оружия, только за прошлый год из незаконного оборота изъяли более две тысячи единиц огнестрельного оружия и 62 гранатомета.