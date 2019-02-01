Чорний ринок зброї: в українців за рік знайшли 62 гранатомети

КИЇВ. 1 лютого. УНН. Через бойові дії на Донбасі "чорний" ринок насичений великою кількістю зброї, лише за минулий рік з незаконного обігу вилучили понад дві тисячі одиниць вогнепальної збро та 62 гранатомети. Про це повідомив начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції Сергій Тіхонов, передає УНН з посиланням на прес-службу НПУ.