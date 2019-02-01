Чорний ринок зброї: в українців за рік знайшли 62 гранатомети
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Через бойові дії на Донбасі "чорний" ринок насичений великою кількістю зброї, лише за минулий рік з незаконного обігу вилучили понад дві тисячі одиниць вогнепальної збро та 62 гранатомети. Про це повідомив начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції Сергій Тіхонов, передає УНН з посиланням на прес-службу НПУ.
"У результаті бойових дії на сході держави мали ще один негативний наслідок – насичення "чорного" ринку значною кількістю зброї. Розуміючи масштаби проблеми, ми, насамперед, посилили якісну складову роботи за цим напрямом", – заявив Тіхонов.
Він зазначив, що активізації цієї роботи сприяли цільові оперативно-профілактичні відпрацювання, які двічі проводились у минулому році.
"Упродовж 2018 року працівники поліції задокументовано понад 7,4 тисячі фактів незаконного обігу зброї та оголосили про підозру за понад 6 тисяч злочинів. Крім того, з протиправного обігу вилучено понад дві тисячі одиниць вогнепальної зброї, 62 гранатомети, понад 1,7 тисяч гранат, 163 міни та більше 230 тисяч набоїв", – повідомив Тіхонов.
Нагадаємо, за рік повідомили про підозру 320 бойовикам.