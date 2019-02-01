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За рік повідомили про підозру 320 бойовикам

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Нацполіція у 2018 році повідомила про підозру 320 учасникам незаконних збройних формувань, наразі затримано 270 з них. Про це повідомив начальник Департаменту карного розшуку Національної поліції Сергій Тіхонов, передає УНН з посиланням на прес-службу НПУ.

"У 2018 році Нацполіція повідомила про підозру 320 учасникам незаконних збройних формувань", - вказали у поліції.

"Упродовж минулого року поліцейські встановили місцезнаходження та затримали 270 осіб за сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності, а також за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань", – повідомив Тіхонов.

Нагадаємо, у 2018 році поліція припинила діяльність 258 організованих злочинних груп.

Українські Національні Новини

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