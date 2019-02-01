За год сообщили о подозрении 320 боевикам
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Нацполиция в 2018 году сообщила о подозрении 320 участникам незаконных вооруженных формирований, на данный момент задержаны 270 из них. Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергей Тихонов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НПУ.
"В 2018 году Нацполиция сообщила о подозрении 320 участникам незаконных вооруженных формирований", - указали в полиции.
"В течение прошлого года полицейские установили местонахождение и задержали 270 человек за содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности, а также за создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований", - сообщил Тихонов.
Напомним, в 2018 году полиция пресекла деятельность 258 организованных преступных групп.