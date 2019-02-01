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Минулого року поліція припинила діяльність 258 організованих злочинних груп

Минулого року поліція припинила діяльність 258 організованих злочинних груп

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 лютого. УНН. Минулого року Національна поліція України припинила діяльність 258 організованих злочинних груп. Про це у Харкові повідомив перший заступник Національної поліції В’ячеслав Аброськін під час підбиття підсумків роботи кримінального блоку поліції за 2018 рік, передає УНН.

"Ми припинили діяльність 258 груп, що у півтора рази більше ніж у 2017 році, і вийшли на рівень 2012 року щодо документування злочинних організацій. Це при тому, що спеціального підрозділу, який би займався цим напрямком, до 2018 року у нас не було", – повідомив В’ячеслав Аброськін.

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Кожна четверта ОЗГ діяла у сфері незаконного обігу наркотиків, 14 – у сфері суспільної моралі та торгівлі людьми, стільки ж займалися розкраданням бюджетних коштів. Члени 11 груп причетні до організації незаконних операцій зі зброєю, а 17 груп мали стійкі корумповані зв’язки.

"Про нарощування потенціалу поліції та дієвість вжитих заходів свідчить поступове зменшення злочинності. Загалом у порівнянні з 2017 роком кількість вчинених злочинів зменшилась на 7%, а тяжких та особливо тяжких – на 13%. Вже другий рік поспіль у нас в країні є найнижчою за всі роки незалежності кількість учинених умисних убивств", – повідомив перший заступник глави відомства.

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У минулому році було скоєно 463,3 тисячі злочинів – проти майже півмільйона кримінальних правопорушень, вчинених у 2017 році. З цієї кількості тяжкими та особливо тяжкими є 172 тисячі, зокрема – 1508 умисних вбивств. Водночас у 2017 році поліцейські розслідували майже 198 тисяч тяжких та особливо тяжких, з них – 1551 вбивство.

Аброськін додав, що зросла ефективність роботи підрозділів поліції з розкриття тяжких та особливо тяжких злочинів. Так, кількість вбивств, у яких особи злочинців були встановлені, у 2018 році зросла з 89% до 93%.

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У минулому році кількість вчинених розбійних нападів, грабежів та незаконних заволодінь транспортними засобами скоротилася на чверть. Свою роль у цьому зіграла низка превентивних відпрацювань та активне використання потужностей відеоаналітики у поліцейській роботі.

"Завдяки тісній співпраці з органами місцевої влади поліція України має змогу використовувати понад 10,5 тисяч відеокамер, зображення з яких в онлайн-режимі передаються до ситуаційних центрів", – зазначив В’ячеслав Аброськін.

Складні резонансні злочини сталися на Київщині, Херсонщині, Запоріжжі, Одещині. Проте по всім із них є результати розслідування.

Нагадаємо, упродовж 2018 року в Україні було скоєно понад 4 тисячі злочинів щодо дітей.

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