Минулого року в Україні було скоєно 4,3 тисячі злочинів щодо дітей

За словами Фацевича, упродовж 2018 року було скоєно 4,3 тисячі злочинів відносно дітей, від яких постраждали 4,7 тисяч дітей. Крім того, майже 1,5 тисячі дітей стали жертвами тяжких та особливо тяжких злочинів.

При цьому, він зазначил, що правоохоронці фіксують зниження кількості злочинів учинених стосовно дітей, оскільки у 2017 році таких злочинів було зафіксовано 4,6 тисяч.

Тоді від кримінальних правопорушень потерпілими стали п’ять тисяч дітей, з них 1,7 тисяч – від тяжких та особливо тяжких злочинів.

Як повідомляв УНН, за минулий рік патрульні врятували 1394 людини, серед них 169 дітей.