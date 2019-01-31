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За рік патрульні врятували майже півтори тисячі людей

За рік патрульні врятували майже півтори тисячі людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. За минулий рік патрульні врятували 1394 людини, серед них 169 дітей. Про це розповів начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков, передає УНН з посиланням на департамент комунікації Нацполіції.

"Завдяки оперативним та професійним діям патрульні поліцейські у минулому році врятували 1394 людини, серед них 169 дітей. Це люди, які вчасно отримали першу медичну допомогу, в переважній більшості після дорожньо-транспортних пригод, а також винесені з будівель під час пожежі цілі сім’ї", – повідомив Євгеній Жуков.

У департаменті зазначили, що за минулий рік патрульні задокументували понад 1,7 млн адміністративних порушень. З цієї кількості 1,5 млн фактів – це порушення у сфері безпеки дорожнього руху, зокрема – 54 тис. фактів керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

Крім того, упродовж 2018 року патрульні розкрили майже 20,4 тис. злочинів кримінального характеру. Поліцейські затримали 8,6 тис. осіб, причетних до наркозлочинів, 4,3 тис. – до крадіжок, а також 772 особи, що вчинили грабежі.

За даними департаменту, завдяки проведенню превентивних заходів на території обслуговування патрульної поліції, кількість правопорушень кримінального характеру зменшилась на 12%.

Як повідомляв УНН, за рік дільничні розкрили понад 67 тис. злочинів

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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