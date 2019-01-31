За год патрульные спасли почти полторы тысячи человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. За прошлый год патрульные спасли 1394 человека, среди них 169 детей. Об этом рассказал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, передает УНН со ссылкой на департамент коммуникации Нацполиции.
"Благодаря оперативным и профессиональным действиям патрульные полицейские в прошлом году спасли 1394 человека, среди них 169 детей. Это люди, которые вовремя получили первую медицинскую помощь, преимущественно после дорожно-транспортных происшествий, а также вынесенные из зданий при пожаре целые семьи", - сообщил Евгений Жуков.
В департаменте отметили, что за прошедший год патрульные задокументировали более 1,7 млн административных нарушений. Из этого количества 1,5 млн фактов - это нарушение в сфере безопасности дорожного движения, в частности - 54 тыс. фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
Кроме того, в течение 2018 года патрульные раскрыли почти 20,4 тыс. преступлений уголовного характера. Полицейские задержали 8,6 тыс. человек, причастных к наркопреступлениям, 4,3 тыс. - к воровству, а также 772 лица, совершивших грабежи.
По данным департамента, благодаря проведению превентивных мероприятий на территории обслуживания патрульной полиции, количество правонарушений уголовного характера уменьшилась на 12%.
Как сообщал УНН, за год участковые раскрыли более 67 тыс. преступлений.