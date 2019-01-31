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В прошлом году в Украине было совершено 4,3 тысячи преступлений в отношении детей

В прошлом году в Украине было совершено 4,3 тысячи преступлений в отношении детей

Киев  •  УНН

 • 10082 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В течение 2018 года в Украине было совершено более 4000 преступлений в отношении детей. Об этом сообщил заместитель председателя Национальной полиции - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич во время расширенного совещания по итогам работы полиции превенции за 2018 год, передает корреспондент УНН.

По словам Фацевича, в течение 2018 года было совершено 4,3 тысячи преступлений в отношении детей, от которых пострадали 4700 детей. Кроме того, почти 1,5 тысячи детей стали жертвами тяжких и особо тяжких преступлений.

При этом он отметил, что правоохранители фиксируют снижение количества преступлений совершенных в отношении детей, поскольку в 2017 году таких преступлений было зафиксировано 4600.

Тогда от уголовных преступлений потерпевшими стали пять тысяч детей, из них 1700 - от тяжких и особо тяжких преступлений.

Как сообщал УНН, за прошлый год патрульные спасли 1394 человека, среди них 169 детей.

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