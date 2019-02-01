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В прошлом году полиция пресекла деятельность 258 организованных преступных групп

В прошлом году полиция пресекла деятельность 258 организованных преступных групп

Киев  •  УНН

 • 6832 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. В прошлом году Национальная полиция Украина прекратила деятельность 258 организованных преступных групп. Об этом в Харькове сообщил первый заместитель Национальной полиции Вячеслав Аброськин при подведении итогов работы криминального блока полиции за 2018, передает УНН.

"Мы прекратили деятельность 258 групп, в полтора раза больше чем в 2017 году, и вышли на уровень 2012 по документированию преступных организаций. Это при том, что специального подразделения, которое бы занималось этим направлением, к 2018 году у нас не было" , - сообщил Вячеслав Аброськин.

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Каждая четвертая ОПГ действовала в сфере незаконного оборота наркотиков, 14 в сфере общественной морали и торговли людьми, столько же занимались хищением бюджетных средств. Члены 11 групп причастны к организации незаконных операций с оружием, а 17 групп имели устойчивые коррумпированные связи.

"О наращивании потенциала полиции и действенность принятых мер свидетельствует постепенное уменьшение преступности. В общем по сравнению с 2017 годом количество совершенных преступлений уменьшилось на 7%, а тяжких и особо тяжких - на 13%. Уже второй год подряд у нас в стране самая низкая за все годы независимости количество совершенных умышленных убийств", - сообщил первый заместитель главы ведомства.

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В прошлом году было совершено 463,3 тысячи преступлений - против почти полмиллиона уголовных преступлений, совершенных в 2017 году. Из этого количества тяжкими и особо тяжкими являются 172 000, в том числе - 1508 умышленных убийств. В то же время в 2017 году полицейские расследовали почти 198 000 тяжких и особо тяжких, из них - 1551 убийство.

Аброськин добавил, что возросла эффективность работы подразделений полиции по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений. Так, количество убийств, в которых лица преступников были установлены, в 2018 году выросла с 89% до 93%.

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В прошлом году количество совершенных разбойных нападений, грабежей и угонов транспортных средств сократилась на четверть. Свою роль в этом сыграл ряд превентивных отработок и активное использование мощностей видеоаналитики в полицейской работе.

"Благодаря тесному сотрудничеству с органами местной власти полиция Украина имеет возможность использовать более 10500 видеокамер, изображение с которых в онлайн-режиме передаются в ситуационные центры", - отметил Вячеслав Аброськин.

Сложные резонансные преступления произошли в Киевской области, Херсонской, Запорожье, Одесской. Однако по всем из них есть результаты расследования.

Напомним, в течение 2018 года в Украине было совершено более 4000 преступлений в отношении детей.

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