Черный рынок оружия: у украинцев за год нашли 62 гранатомета
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Из-за боевых действий на Донбассе "черный" рынок насыщен большим количеством оружия, только за прошлый год из незаконного оборота изъяли более двох тысяч единиц огнестрельного оружия и 62 гранатомета. Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергей Тихонов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НПУ.
"В результате боевых действий на востоке государства есть еще одно негативное последствие - насыщение "черного" рынка большим количеством оружия. Понимая масштабы проблемы, мы, прежде всего, усилили качественную составляющую работы по этому направлению", - заявил Тихонов.
Он отметил, что активизации этой работы способствовали целевые оперативно-профилактические отработки, которые дважды проводились в прошлом году.
"В течение 2018 года сотрудниками полиции задокументировано более 7,4 тысячи фактов незаконного оборота оружия и объявилено о подозрении за более 6000 преступлений. Кроме того, из противоправного оборота изъято более двух тысяч единиц огнестрельного оружия, 62 гранатомета, более 1700 гранат, 163 мины и более 230 тысяч патронов", - сообщил Тихонов.
Напомним, за год сообщили о подозрении 320 боевикам.