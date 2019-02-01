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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 78246 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 101595 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 136315 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134669 просмотра

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131730 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
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6 марта, 19:19 • 141517 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145337 просмотра

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Черный рынок оружия: у украинцев за год нашли 62 гранатомета

Черный рынок оружия: у украинцев за год нашли 62 гранатомета

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 февраля. УНН. Из-за боевых действий на Донбассе "черный" рынок насыщен большим количеством оружия, только за прошлый год из незаконного оборота изъяли более двох тысяч единиц огнестрельного оружия и 62 гранатомета. Об этом сообщил начальник Департамента уголовного розыска Национальной полиции Сергей Тихонов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НПУ.

"В результате боевых действий на востоке государства есть еще одно негативное последствие - насыщение "черного" рынка большим количеством оружия. Понимая масштабы проблемы, мы, прежде всего, усилили качественную составляющую работы по этому направлению", - заявил Тихонов.

Он отметил, что активизации этой работы способствовали целевые оперативно-профилактические отработки, которые дважды проводились в прошлом году.

"В течение 2018 года сотрудниками полиции задокументировано более 7,4 тысячи фактов незаконного оборота оружия и объявилено о подозрении за более 6000 преступлений. Кроме того, из противоправного оборота изъято более двух тысяч единиц огнестрельного оружия, 62 гранатомета, более 1700 гранат, 163 мины и более 230 тысяч патронов", - сообщил Тихонов.

Напомним, за год сообщили о подозрении 320 боевикам.

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