Двоє чоловіків налагодили збут зброї, викраденої з військової частини

"Оперативники спецслужби встановили, що двоє раніше судимих мешканців Новограда-Волинського налагодили збут зброї та боєприпасів, що, за попередньою інформацією, вони викрали із однієї з військових частин дислокованих на території області. "Клієнтів" чоловіки підшуковували серед своїх знайомих та представників місцевих кримінальних кіл", - йдеться у повідомленні.

Правопорушників затримано поблизу Новограда-Волинського під час чергової спроби продажу двох автоматів із магазинами, пістолета з набоями та глушника, за які вони планували виручити шістдесят п'ять тисяч гривень. У ході спецоперації один із зловмисників намагався чинити збройний опір співробітникам СБУ.

Під час слідчих дій зі схрону, облаштованого у лісосмузі неподалік районного центру, правоохоронці вилучили ще два автомати, три пістолети, глушники та набої різного калібру.

У межах кримінального провадження відкритого за ч. 3 ст. 410 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. Наразі вирішується питання щодо оголошення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу.

Нагадаємо, в Одесі спецслужба затримала трьох осіб, підозрюваних у збуті вогнепальної зброї та боєприпасів.