Двое мужчин наладили сбыт оружия, похищенного из воинской части
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Сотрудниками СБУ задержаны двое ранее судимых жителей Новоград-Волынского, которые наладили сбыт оружия и боеприпасов, которые были похищены из воинских частей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что двое ранее судимых жителей Новоград-Волынского наладили сбыт оружия и боеприпасов, что, по предварительной информации, они похитили с одной из военных частей дислоцированных на территории области. "Клиентов" мужчины подыскивали среди своих знакомых и представителей местных криминальных кругов", - говорится в сообщении.
Правонарушители задержаны вблизи Новоград-Волынского во время очередной попытки продажи двух автоматов с магазинами, пистолет с патронами и глушителем, за которые они планировали выручить шестьдесят пять тысяч гривен. В ходе спецоперации один из злоумышленников пытался оказать вооруженное сопротивление сотрудникам СБУ.
Во время следственных действий по схрону, обустроенного в лесополосе недалеко от районного центра, правоохранители изъяли еще два автомата, три пистолета, глушители и патроны различного калибра.
В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 410 и ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия. Сейчас решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в Одессе спецслужба задержала трех человек, подозреваемых в сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.