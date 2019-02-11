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У харьковчанина изъяли гранатомет, боеприпасы и 30 кг марихуаны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 февраля. УНН. В ходе профилактической отработки полицейские Харьковщины обнаружили у мужчины боеприпасы и наркотики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.

"Во время санкционированного обыска оперативники Боровского отделения полиции обнаружили в доме злоумышленника корпус гранаты "РГД-5" с запалом к ней и гранатомет "РПГ-23", охотничье ружье "ИЖ-27е" и один патрон к нарезному оружию калибра 9,3 мм. Кроме боеприпасов, полицейские обнаружили и изъяли в хозяйственной постройке кусты растения, похожего на коноплю и сухое измельченное вещество растительного происхождения, общим весом около 30 килограммов", - говорится в сообщении.

Мужчина рассказал правоохранителям, что наркотические вещества он изготавливал для личного употребления, а взрывоопасные предметы нашел около 2 лет назад на огороде и хранил для собственных нужд.
Вещественные доказательства изъяли и направили на эксперизу.

Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Как сообщал УНН, у задержанного военного нашли четыре автомата Калашникова.

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