У харьковчанина изъяли гранатомет, боеприпасы и 30 кг марихуаны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. В ходе профилактической отработки полицейские Харьковщины обнаружили у мужчины боеприпасы и наркотики. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
"Во время санкционированного обыска оперативники Боровского отделения полиции обнаружили в доме злоумышленника корпус гранаты "РГД-5" с запалом к ней и гранатомет "РПГ-23", охотничье ружье "ИЖ-27е" и один патрон к нарезному оружию калибра 9,3 мм. Кроме боеприпасов, полицейские обнаружили и изъяли в хозяйственной постройке кусты растения, похожего на коноплю и сухое измельченное вещество растительного происхождения, общим весом около 30 килограммов", - говорится в сообщении.
Мужчина рассказал правоохранителям, что наркотические вещества он изготавливал для личного употребления, а взрывоопасные предметы нашел около 2 лет назад на огороде и хранил для собственных нужд.
Вещественные доказательства изъяли и направили на эксперизу.
Сейчас злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.
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