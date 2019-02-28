У місцевого мешканця Торецька виявили марихуани на мільйон гривень

“Оперативниками Торецька спільно з представниками відділу оперативно-командного пункту Нацполіції України Об’єднаних сил була отримана оперативна інформація про те, що 31-річний місцевий мешканець зберігає вдома марихуану. В ході проведення обшуку інформація підтвердилася. За місцем мешкання чоловіка було виявлено продукти нарковмісної рослини та набої калібром 5,45 мм”, — йдеться у повідомленні.

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Чоловік пояснив поліції, що виростив коноплю для себе і зберігав для власного вживання. В будинку майже в усіх кімнатах поліцейські виявили 7 трилітрових банок та більше 15 картонних коробок, повністю заповнених “шишками” марихуани.

За попередніми даними, вилучене становить близько 10 кілограмів. Вартість такого наркомайна на “чорному ринку” сягає близько одного мільйона гривень.

За вказаним фактом відкрито кримінальні провадження за ст. 309 “Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту” Кримінального кодексу України та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Після проведення експертизи буде надана остаточна правова кваліфікація.

Нагадаємо, в ході профілактичного відпрацювання поліцейські Харківщини виявили у чоловіка боєприпаси та наркотики.