СБУ не дала вивезти до Росії півтора кілограма марихуани
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Служба безпеки України не дала мешканцю Куп’янська Харківської області вивести до Росії партію марихуани вартістю 12 тис. доларів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу СБУ.
Оперативники СБУ встановили, що мешканець Куп’янська планує вивезти до Росії велику партію марихуани. Він мав доставити її до міста Валуйки Бєлгородської області та продати за 12 тис. доларів.
Чоловіка обшукали на пункті пропуску "Піски" – пакети з марихуаною він заховав за підкладкою своєї куртки.
Під час обшуку помешкання чоловіка знайшли ще півтора кілограма марихуани, готової до вжитку. Йому інкримінують ст. 307 ККУ - незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.
Як повідомляв УНН, у Запоріжжі СБУ виявили угруповання, що вирощувало елітні сорти марихуани. Її незаконно переправляли до Росії та країн Євросоюзу.