В МинВОТ рассказали, кому в ОРДЛО выдадут российские паспорта в первую очередь

"Этот паспорт (российский - ред.) не дает абсолютно ничего ... Есть одна важная вещь: сейчас там происходит такая "двойная паспортизация", - сказал министр, комментируя ситуацию с выдачей российских паспортов на Донбассе.

По его словам, жители ОРДЛО для получения российского паспорта должны заполнить анкету обоих так называемых республик - "ДНР" и "ЛНР", в которой они, в частности, обязуются "служить в вооруженных силах Российской Федерации, быть преданными Российской Федерации".

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"Каждый должен подписать эту анкету ... Это как раз одна из целей РФ, поскольку она, во-первых, выдает всем так называемым чиновникам оккупационных властей и членам вооруженных формирований эти паспорта - это как раз те, кто в первую очередь их получит - чтобы просто их привязать и фактически, чтобы они продолжали выполнять функцию борьбы с Украиной", - добавил он.

Напомним, ранее 14 июня российские СМИ сообщили, что жители ОРДЛО начали получать паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке в соответствии с апрельским указом президента РФ.

Как сообщал УНН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.