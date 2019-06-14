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В МинВОТ рассказали, кому в ОРДЛО выдадут российские паспорта в первую очередь

Киев • УНН

 • 21104 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. На Донбассе российские паспорта в первую очередь получают главари боевиков, ведь Российская Федерация хочет "привязать" их к выполнению их функций - противодействия Украине. Об этом в пятницу в комментарии УНН сказал министр по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Вадим Черныш.

В МинВОТ рассказали, кому в ОРДЛО выдадут российские паспорта в первую очередь

"Этот паспорт (российский - ред.) не дает абсолютно ничего ... Есть одна важная вещь: сейчас там происходит такая "двойная паспортизация", - сказал министр, комментируя ситуацию с выдачей российских паспортов на Донбассе.

По его словам, жители ОРДЛО для получения российского паспорта должны заполнить анкету обоих так называемых республик - "ДНР" и "ЛНР", в которой они, в частности, обязуются "служить в вооруженных силах Российской Федерации, быть преданными Российской Федерации".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД сделали заявление по поводу начала российской "паспортизации" жителей ОРДЛО

"Каждый должен подписать эту анкету ... Это как раз одна из целей РФ, поскольку она, во-первых, выдает всем так называемым чиновникам оккупационных властей и членам вооруженных формирований эти паспорта - это как раз те, кто в первую очередь их получит - чтобы просто их привязать и фактически, чтобы они продолжали выполнять функцию борьбы с Украиной", - добавил он.

Напомним, ранее 14 июня российские СМИ сообщили, что жители ОРДЛО начали получать паспорта Российской Федерации, оформленные в упрощенном порядке в соответствии с апрельским указом президента РФ.

Как сообщал УНН, 24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения гражданства РФ для жителей ОРДЛО.

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