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У МінТОТ розповіли, кому в ОРДЛО видадуть російські паспорти в першу чергу

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. На Донбасі російські паспорти в першу чергу отримують ватажки бойовиків, адже Російська Федерація хоче “прив‘язати” їх до виконання їхніх функцій — протидії Україні. Про це в п’ятницю у коментарі УНН сказав міністр з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Вадим Черниш.

У МінТОТ розповіли, кому в ОРДЛО видадуть російські паспорти в першу чергу

“Цей паспорт (російський -ред.) не дає абсолютно нічого... Є одна важлива річ: зараз там відбувається така “подвійна паспортизація”, — сказав міністр, коментуючи ситуацію з видачею російських паспортів на Донбасі.

З його слів, мешканці ОРДЛО для отримання російського паспорту мають заповнити анкету обох так званих республік — “ДНР” та “ЛНР”, в якій вони, зокрема, зобов‘язуються “служити у збройних силах Російської Федерації, бути відданими Російській Федерації”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МЗС зробили заяву з приводу початку російської "паспортизації" жителів ОРДЛО

“Кожен має підписати цю анкету... Це якраз одна з цілей РФ, оскільки вона, по-перше, видає всім так званим чиновникам окупаційної влади і членам збройних формувань ці паспорти — це як раз ті, хто в першу чергу їх отримає — щоб просто їх прив‘язати і, фактично, щоб вони продовжували виконувати функцію боротьби з Україною”, — додав він.

Нагадаємо, раніше 14 червня російські ЗМІ повідомили, що жителі ОРДЛО почали отримувати паспорти Російської Федерації, оформлені в спрощеному порядку згідно з квітневим указом президента РФ.

Як повідомляв УНН, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання громадянства РФ для жителів ОРДЛО.

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