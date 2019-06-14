У МінТОТ розповіли, кому в ОРДЛО видадуть російські паспорти в першу чергу

КИЇВ. 14 червня. УНН. На Донбасі російські паспорти в першу чергу отримують ватажки бойовиків, адже Російська Федерація хоче “прив‘язати” їх до виконання їхніх функцій — протидії Україні. Про це в п’ятницю у коментарі УНН сказав міністр з питань тимчасово окупованих територій та ВПО Вадим Черниш.