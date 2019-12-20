В Минсоцполитики рассказали, что делать в случае неначисления льготы

"Бывают ситуации, когда льготнику не начислены льготы, к сожалению, существуют такие ситуации. В таком случае льготнику необходимо обратиться в орган социальной защиты населения для уточнения информации о себе, членах семьи и перечене услуг, которыми пользуется - для того, чтобы эта информация была откорректирована в Едином государственном реестре. Ему будет досчитана соответствующая сумма, начиная с октября месяца", - рассказал Музыченко.

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Напомним, что на 2020 год предусмотрено более чем 47,5 млрд гривен на обеспечение в полном объеме финансирования льгот и субсидий.