В Минсоцполитики рассказали, что делать в случае неначисления льготы
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Бывают случаи, когда льготнику не начислены льготы. В такой ситуации необходимо обратиться в орган социальной защиты населения для уточнения информации о себе, членах семьи и перечень услуг, которыми она пользуется. Об этом сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики.
"Бывают ситуации, когда льготнику не начислены льготы, к сожалению, существуют такие ситуации. В таком случае льготнику необходимо обратиться в орган социальной защиты населения для уточнения информации о себе, членах семьи и перечене услуг, которыми пользуется - для того, чтобы эта информация была откорректирована в Едином государственном реестре. Ему будет досчитана соответствующая сумма, начиная с октября месяца", - рассказал Музыченко.
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Напомним, что на 2020 год предусмотрено более чем 47,5 млрд гривен на обеспечение в полном объеме финансирования льгот и субсидий.