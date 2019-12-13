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На 2020 рік передбачено майже 48 млрд гривень на фінансування пільг і субсидій

На 2020 рік передбачено майже 48 млрд гривень на фінансування пільг і субсидій

Київ • УНН

 • 14882 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. На 2020 рік передбачено більш ніж 47,5 млрд гривень на забезпечення в повному обсязі фінансування пільг і субсидій. Жодної перехідної заборгованості з 2019 року не буде. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає кореспондент УНН.

"На 2019 рік, станом на сьогодні, передбачено трошки більше ніж 47 млрд грн. Цієї суми повністю достатньо, щоб ми вже розрахувались по листопад включно. Профінансовано все стовідсотково. Жодної копійки простроченої заборгованості по пільгам і субсидіям, у нас перед громадянами немає і жодної перехідної заборгованості – не буде", - розповів Музиченко.

Він також зазначив, що на 2020 рік передбачено аналогічну суму, якої має на все вистачити.

"На наступний рік передбачено аналогічну суму, трошки більше, ніж 47,5 млрд грн. Цього також абсолютно достатньо для того, щоб забезпечити у повному обсязі фінансування пільг і субсидій".

Нагадаємо, українців попередили про останню можливість оформити субсидію з початку опалювального сезону.

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