На 2020 рік передбачено майже 48 млрд гривень на фінансування пільг і субсидій

КИЇВ. 13 грудня. УНН. На 2020 рік передбачено більш ніж 47,5 млрд гривень на забезпечення в повному обсязі фінансування пільг і субсидій. Жодної перехідної заборгованості з 2019 року не буде. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає кореспондент УНН.