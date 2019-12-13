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На 2020 год предусмотрено почти 48 млрд гривен на финансирование льгот и субсидий

На 2020 год предусмотрено почти 48 млрд гривен на финансирование льгот и субсидий

Киев  •  УНН

 • 14879 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. На 2020 год предусмотрено более 47,5 млрд гривен на обеспечение в полном объеме финансирования льгот и субсидий. Никакой переходной задолженности с 2019 года не будет. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает корреспондент УНН.

"На 2019 год, на сегодня, предусмотрено чуть больше чем 47 млрд грн. Этой суммы полностью достаточно, чтобы мы уже рассчитались по ноябрь включительно. Профинансировано все полностью. Ни копейки просроченной задолженности по льготам и субсидиям, у нас перед гражданами нет и ни одной переходной задолженности - не будет", - рассказал Музыченко.

Он также отметил, что на 2020 год предусмотрено аналогичную сумму, которой должно хватить.

"На следующий год предусмотрено аналогичную сумму, чуть больше, чем 47,5 млрд грн. Этого также совершенно достаточно для того, чтобы обеспечить в полном объеме финансирование льгот и субсидий".

Напомним, украинцев предупредили о последней возможности оформить субсидию с начала отопительного сезона.

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