На 2020 год предусмотрено почти 48 млрд гривен на финансирование льгот и субсидий

"На 2019 год, на сегодня, предусмотрено чуть больше чем 47 млрд грн. Этой суммы полностью достаточно, чтобы мы уже рассчитались по ноябрь включительно. Профинансировано все полностью. Ни копейки просроченной задолженности по льготам и субсидиям, у нас перед гражданами нет и ни одной переходной задолженности - не будет", - рассказал Музыченко.

Он также отметил, что на 2020 год предусмотрено аналогичную сумму, которой должно хватить.

"На следующий год предусмотрено аналогичную сумму, чуть больше, чем 47,5 млрд грн. Этого также совершенно достаточно для того, чтобы обеспечить в полном объеме финансирование льгот и субсидий".

Напомним, украинцев предупредили о последней возможности оформить субсидию с начала отопительного сезона.