Українців попередили про останню можливість оформити субсидію з початку опалювального сезону

Так, за результатами листопада, житлову субсидію розраховано і перераховано трошки більше ніж 3 мільйонам домогосподарств в Україні.

Зазначається, що у Міністерстві проаналізували динаміку і стан звернень про надання субсидії протягом двох місяців опалювального періоду минулого року і цього. Щотижнева кількість звернень, що надходить до органів соцзахисту населення у цьому році, приблизно на 60% менша, ніж була у минулому році.

"Тут я хотів звернути увагу, що на сьогоднішній день діє норма, що передбачає, якщо звернення щодо оформлення житлової субсидії надходять протягом двох місяців від початку опалювального періоду, у такому випадку субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення надходить після закінчення двох місяців, субсидія буде розраховуватись і призначатись з місяця, у якому надійшло звернення. Важливо звернути увагу, що зараз є останній шанс для тих, хто бажає оформити житлову субсидію з початку опалювального періоду, тобто з жовтня поточного року, їм потрібно невідкладно звернутись щодо отримання такої допомоги. Якщо ці звернення надійдуть, припустимо, в січні місяці, то відповідно субсидія призначатиметься з того місяця, коли буде призначена субсидія", - розповів Музиченко.

Зазначається, що через те, що перші два місяці опалювального періоду були достатньо теплими - це вплинуло на розмір платіжок.

"Але в даному випадку я хотів би звернути увагу на те, що субсидія оформлюється на весь опалювальний період, тому ті домогосподарства, які вважають, що їм потрібна підтримка від держави – мають звернутися щодо її оформлення", - додав Музиченко.

Нагадаємо, у КМДА розповіли про зміни у виплаті монетизованих пільг і субсидій на коммуналку.