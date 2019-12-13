Українців попередили про останню можливість оформити субсидію з початку опалювального сезону
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Українці мають останню можливість для оформлення житлової субсидії, у разі якщо домогосподарства бажають отримувати її впродовж всього опалювального періоду. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає кореспондент УНН.
Так, за результатами листопада, житлову субсидію розраховано і перераховано трошки більше ніж 3 мільйонам домогосподарств в Україні.
Зазначається, що у Міністерстві проаналізували динаміку і стан звернень про надання субсидії протягом двох місяців опалювального періоду минулого року і цього. Щотижнева кількість звернень, що надходить до органів соцзахисту населення у цьому році, приблизно на 60% менша, ніж була у минулому році.
"Тут я хотів звернути увагу, що на сьогоднішній день діє норма, що передбачає, якщо звернення щодо оформлення житлової субсидії надходять протягом двох місяців від початку опалювального періоду, у такому випадку субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення надходить після закінчення двох місяців, субсидія буде розраховуватись і призначатись з місяця, у якому надійшло звернення. Важливо звернути увагу, що зараз є останній шанс для тих, хто бажає оформити житлову субсидію з початку опалювального періоду, тобто з жовтня поточного року, їм потрібно невідкладно звернутись щодо отримання такої допомоги. Якщо ці звернення надійдуть, припустимо, в січні місяці, то відповідно субсидія призначатиметься з того місяця, коли буде призначена субсидія", - розповів Музиченко.
Зазначається, що через те, що перші два місяці опалювального періоду були достатньо теплими - це вплинуло на розмір платіжок.
"Але в даному випадку я хотів би звернути увагу на те, що субсидія оформлюється на весь опалювальний період, тому ті домогосподарства, які вважають, що їм потрібна підтримка від держави – мають звернутися щодо її оформлення", - додав Музиченко.
Нагадаємо, у КМДА розповіли про зміни у виплаті монетизованих пільг і субсидій на коммуналку.