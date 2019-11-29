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У КМДА розповіли про зміни у виплаті монетизованих пільг і субсидій на комуналку

У КМДА розповіли про зміни у виплаті монетизованих пільг і субсидій на комуналку

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Київській міській адміністрації розповіли про зміни щодо виплат монетизованих пільг та субсидій на житлово-комунальні послуги. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

"У квитанціях за комунальні послуги, які споживачі отримали в листопаді, вказується повна сума за спожиті послуги, без відображення розміру субсидії або пільги. Порядок їх нарахування не змінився, мова йде тільки про перехід на монетизовану форму виплати", - йдеться в повідомленні.

Так, суму пільги розраховуватимуть, виходячи з розміру знижки, на яку пільговик має право згідно з законом. Також на неї впливатимуть ціни і тарифи на житлово-комунальні послуги та державні соціальні нормативи у сфері житлово-комунального обслуговування.

"Держава виплачує кошти за пільги кожній людині окремо – видає готівкою або переказує на рахунок Ощадбанку. Видача у готівковій формі можлива лише за умови, якщо пільговик написав відповідну заяву до органу соцзахисту до 15 жовтня 2019 року", - повідомили в КМДА.

Пільговик, який отримав готівку, сплачує за спожиті комунальні послуги повну суму платіжки. Ті пільговики, які не написали заяву на отримання пільги готівкою, мають справу з безготівковим розрахунком.

"Якщо у вас безготівкова форма виплати пільг, то частину платежів за вас здійснює АТ "Ощадбанк", а частину ви сплачуєте самостійно. Орган соцзахисту самостійно надасть всю інформацію Ощадбанку, який автоматично створює обліковий запис одержувача пільг, на який нараховуються кошти, та інформує пільговика через смс-повідомлення", - йдеться в повідомленні.

Якщо сума пільги достатня, то сплата всіх послуг здійснюється на 100%. Залишок коштів пільги буде перераховано на наступний місяць. Якщо суми пільги недостатньо, то сплачено буде лише за ті послуги, на які вистачить коштів. А послуги, за які потрібно доплатити, Ощадбанк надішле в СМС (із розмірами доплати за кожним видом послуги).

Нагадаємо, Верховний Суд ухвалив рішення, що надмірно виплачена субсидія може бути стягнута лише в разі доведення недобросовісності у діях її отримувача.

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