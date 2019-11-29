В КГГА рассказали об изменениях в выплате монетизированных льгот и субсидий на коммуналку

"В квитанциях за коммунальные услуги, которые потребители получили в ноябре, указывается полная сумма за потребленные услуги, без отражения размера субсидии или льготы. Порядок их начисления не изменился, речь идет только о переходе на монетизированную форму выплаты", - говорится в сообщении.

Так, сумму льготы будут рассчитывать, исходя из размера скидки, на которую льготник имеет право по закону. Также на нее будет влиять цены и тарифы на жилищно-коммунальные услуги и государственные социальные нормативы в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

"Государство выплачивает деньги за льготы каждому человеку в отдельности - выдает наличными или переводит на счет Ощадбанка. Выдача в наличной форме возможна только при условии, если льготник написал соответствующее заявление в орган соцзащиты до 15 октября 2019 года", - сообщили в КГГА.

Льготник, который получил наличные, платит за потребленные коммунальные услуги полную сумму платежки. Те льготники, которые не написали заявление на получение льготы наличными, имеют дело с безналичным расчетом.

"Если у вас безналичная форма выплаты льгот, то часть платежей за вас осуществляет АО "Ощадбанк", а часть вы платите самостоятельно. Орган соцзащиты самостоятельно предоставит всю информацию Ощадбанку, который автоматически создает учетную запись получателя льгот, на который начисляются средства, и информирует льготника через смс-сообщения", - говорится в сообщении.

Если сумма льготы достаточна, то уплата всех услуг осуществляется на 100%. Остаток средств льготы будет перечислен на следующий месяц. Если суммы льготы недостаточно, то оплачено лишь за те услуги, на которые хватит средств. А услуги, за которые нужно доплатить, Ощадбанк направит в СМС (с размерами доплаты по каждому виду услуги).

Напомним, Верховный Суд принял решение, что чрезмерно выплаченная субсидия может быть взыскана только в случае доказательства недобросовестности в действиях ее получателя.