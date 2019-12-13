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Украинские предупредили о последней возможности оформить субсидию с начала отопительного сезона

Киев  •  УНН

 • 19329 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Украинцы имеют последнюю возможность для оформления жилищной субсидии, в случае если домохозяйства желают получать ее в течение всего отопительного периода. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает корреспондент УНН.

Так, по результатам ноября, субсидию рассчитано и перечислено чуть больше чем 3 миллионам домохозяйств в Украине.

Отмечается, что в Министерстве проанализировали динамику и состояние обращений о предоставлении субсидии в течение двух месяцев отопительного периода прошлого года и этого. Еженедельное количество обращений, поступающее в органы соцзащиты населения в этом году, примерно на 60% меньше, чем было в прошлом году.

"Здесь я хотел обратить внимание, что на сегодняшний день действует норма, предусматривающая, если обращение по оформлению жилищной субсидии поступают в течение двух месяцев с начала отопительного периода, в таком случае субсидия назначается с начала отопительного периода. Если обращение поступает по истечении двух месяцев, субсидия будет рассчитываться и назначаться с месяца, в котором поступило обращение. Важно обратить внимание, что сейчас есть последний шанс для тех, кто желает оформить субсидию с начала отопительного периода, то есть с октября текущего года им нужно безотлагательно обратиться на получение такой помощи. Если эти обращения поступят, допустим, в январе месяце, то соответственно субсидия будет назначаться с того месяца, когда будет назначена субсидия", - рассказал Музыченко.

Отмечается, что из-за того, что первые два месяца отопительного периода были достаточно теплыми - это повлияло на размер платежек.

"Но в данном случае я хотел бы обратить внимание на то, что субсидия оформляется на весь отопительный период, поэтому те домохозяйства, которые считают, что им нужна поддержка от государства - должны обратиться по ее оформление", - добавил Музыченко.

Напомним, в КГГА рассказали о изменениях в выплате монетизированных льгот и субсидий на коммуналку.

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