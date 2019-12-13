В Україні хочуть змінити порядок надання монетизованих пільг на комунальні послуги
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Міністерство соціальної політики ініціює зміни до порядку надання пільг у грошовій формі, щоб надати можливість пільговикам змінювати форму отримання субсидій у будь-який період. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає кореспондент УНН.
"Міністерство зараз ініціює внесення змін до порядку надання пільг у грошовій формі, для того щоб дати можливість не тільки до 15 жовтня змінювати форму отримання субсидій, а і робити це в будь-який період опалювального періоду", - розповів Музиченко.
Він пояснив, наприклад, якщо постачальники послуг невчасно і неякісно виконують свою функцію, у пільговика є можливість змінити відповідну форму надання пільги, це можна буде зробити у будь-який період.
"На сьогоднішній день, цей проект постанови проходить процедуру погодження із центральними органами виконавчої влади. І ми пропонуємо, щоб з 1 січня 2020 року, власне ті пільговики, що хочуть перейти на готівкову форму, могли зробити це в будь-який момент", - додав заступник міністра.
Він також зазначив, що механізм монетизації пільг запроваджується в Україні вперше. Тож порадив усім пільговикам, які не розуміють – нараховані пільги чи ні - звернутися до органів захисту соціального населення за місцем проживання.
"Загалом, після прийняття відповідного рішення Уряду, яке ініціює зараз Міністерство соцполітики, кожен пільговик матиме можливість в будь-який період часу змінити форму отримання відповідної пільги: у готівковому або безготівковому вигляді", - підсумував Музиченко.
Як раніше повідомлялося в УНН, у Мінсоцполітики пояснили, чому Ощадбанк знімає комісію за безготівкову монетизацію.