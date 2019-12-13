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У Мінсоцполітики пояснили, чому Ощадбанк знімає комісію за безготівкову монетизацію

У Мінсоцполітики пояснили, чому Ощадбанк знімає комісію за безготівкову монетизацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. У Міністерстві соціальної політики пояснили, чому за кожну грошову операцію, пов’язану з безготівковою монетизацією субсидій та пільг, Ощадбанк знімає комісію 0.7%. Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає кореспондент УНН.

Так, на запитання журналіста, чи можна оцінювати, що цей відсоток осідає в кишенях банку мільярдами, заступник міністра пояснив:

"Якщо я вам скажу, допустимо, по субсидії, у готівковій формі пройшло майже 3.1 млрд грн, а у безготівковій формі – 191 млн грн. То як ви думаєте, можна говорити про 60 мільярдів річного обсягу?"

Музиченко пояснив, що безготівка форма субсидій застосовується з однією метою – збереження дисципліни оплати за житлово-комунальні послуги. Якщо громадянин допустив наявність заборгованості з урахуванням того, що держава надавала підтримку у вигляді субсидії, то в даному випадку – він свідомо не оплатив комунальні послуги. Тож для цього застосовується форма безготівкової оплати, коли Ощадбанк замість людини оплачує її платіжку. Якщо в людини немає заборгованості, вона все отримує в готівковому вигляді. І таких одержувачів 95%.

"0.7% - лягає на державний бюджет. Оскільки Ощадний банк виконує не природну йому функцію. Банк працює із клієнтами. На сьогоднішній день, Ощадбанк, отримуючи відповідні кошти, розносить їх між одержувачами, проводить договірні відносини з підприємствами, отримує від них кожного місяця реєстри, що опрацьовує, розсилає кожного місяця смс-повідомлення отримувачам. Передбачено 0.7% за адміністрування – за ту суму коштів, що адміністрував Ощадбанк", - розповів Музиченко.

На прикладі Укрпошти, він пояснив, що якщо доставка відбувається через цю пошту, там також держава оплачує за одержувача пенсій і субсидій суму за доставку, яка варіюється від 0.79% до 1.56%. Тобто кожна доставка коштує грошей.

"Про ніякі мільярди не йде мови. Банк опрацьовує ПЗ, утримує штат працівників, забезпечує діяльність кол-центру. Не йде Пишному в кишеню нічого (голова правління Ощадбанку Андрій Пишний - ред.). Це державний Ощадний банк. Ми свідомо брали державний банк. Навіть якщо державний банк заробляє якусь суму коштів, здогадайтесь, куди він платить ці дивіденди – в держбюджет. Ніякі кошти з державного бюджету не виходять", - додав заступник міністра.

Нагадаємо, що на 2020 рік передбачено майже 48 млрд гривень на фінансування пільг і субсидій.

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