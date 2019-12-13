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В Украине хотят изменить порядок предоставления монетизированных льгот на коммунальные услуги

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 декабря. УНН. Министерство социальной политики инициирует изменения в порядок предоставления льгот в денежной форме, чтобы дать возможность льготникам менять форму получения субсидий в любой период. Об этом во время брифинга сообщил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, передает корреспондент УНН.

"Министерство сейчас инициирует внесение изменений в порядок предоставления льгот в денежной форме, для того чтобы дать возможность не только до 15 октября изменять форму получения субсидий, а и делать это в любой период отопительного периода", - рассказал Музыченко.

Он пояснил, например, если поставщики услуг несвоевременно и некачественно выполняют свою функцию, в льготника есть возможность изменить соответствующую форму предоставления льготы, это можно будет сделать в любой период.

"На сегодняшний день, этот проект постановления проходит процедуру согласования с центральными органами исполнительной власти. И мы предлагаем, чтобы с 1 января 2020 года, именно те льготники, которые хотят перейти на наличную форму, могли сделать это в любой момент", - добавил замминистра.

Он также отметил, что механизм монетизации льгот вводится в Украине впервые. Поэтому посоветовал всем льготникам, которые не понимают - начисленные льготы или нет - обратиться в органы защиты социального населения по месту жительства.

"В общем, после принятия соответствующего решения Правительства, которое инициирует сейчас Министерство соцполитики, каждый льготник будет иметь возможность в любой период времени изменить форму получения соответствующей льготы: в наличном или безналичном виде", - подытожил Музыченко.

Как ранее сообщалось в УНН, в Минсоцполитики объяснили, почему Ощадбанк снимает комиссию за безналичную монетизации.

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