У Мінсоцполітики розповіли, що робити у випадку ненарахування пільги
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Бувають випадки, коли пільговику не нараховано пільгу. У такій ситуації необхідно звернутись до органу соціального захисту населення для уточнення інформації про себе, членів родини та переліку послуг, якими вона користується. Про це повідомив заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко, передає УНН із посиланням на пресслужбу Мінсоцполітики.
"Трапляються ситуації, коли пільговику не нараховано пільгу, на жаль, існують такі ситуації. У такому випадку пільговику необхідно звернутись до органу соціального захисту населення для уточнення інформації про себе, членів родини та переліку послуг, якими користується - для того, щоб ця інформація була відкорегована у Єдиному державному реєстрі. Йому буде дорахована відповідна сума, починаючи з жовтня місяця", - розповів Музиченко.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні хочуть змінити порядок надання монетизованих пільг на комунальні послуги.
Нагадаємо, що на 2020 рік передбачено більш ніж 47,5 млрд гривень на забезпечення в повному обсязі фінансування пільг і субсидій.