В Минске открыли 10 уголовных дел из-за повреждений авто ГАИ
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В Минске открыли 10 уголовных дел из-за повреждения служебных автомобилей ГАИ во время простестов в столице Беларуси. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета Минска, пишет БелТА, передает УНН.
“На территории Минска в период с 9 по 12 августа зафиксированы массовые беспорядки. Указанные мероприятия сопровождались применением насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, предоставлением сопротивления представителям власти, а также повреждением имущества разных форм собственности. В результате противоправных действий по факту повреждения служебных транспортных средств ГАИ подразделениями УСК по Минску возбуждено 10 уголовных дел. Указанные действия квалифицируются по разным частям ст.339 (хулиганство) УК”, — сообщили в УСК.
Отмечается, что вечером 9 августа сотрудники ГАИ на служебном автомобиле остановились на запрещающий сигнал светофора на пересечении проспектов Машерова и Победителей в Минске. Прохожие заблокировали автомобиль, выражались нецензурной бранью в отношении сотрудников ГАИ и препятствовали проезду.
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Факты блокирования движения и повреждения служебных автомобилей ГАИ в ходе протестов в Минске зарегистрированы в Центральном, Московском и Ленинском районах города.
“Массовые беспорядки сопровождаются погромами, поджогами и уничтожением имущества. На территории разных районов столицы раздроблена тротуарная плитка, повреждены бордюры, парапеты, фасады зданий, осветительные столбы. СК в очередной раз обращается к гражданам: будьте благоразумны, не берите участия в массовых беспорядках. Фактам нарушения действующего законодательства правоохранителями будет дана правовая оценка”, — подчеркнули в управлении Следственного комитета в Минске.
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Напомним, в Минске и других городах Беларуси после президентских выборов 9 августа продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов голосования. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.
Ранее стало известно, что сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси в Бресте открыли огонь на поражение по гражданам, которые на них нападали и которые были вооружены арматурой.