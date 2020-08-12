В Минске открыли 10 уголовных дел из-за повреждений авто ГАИ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 86164 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102421 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127518 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107761 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127891 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101372 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102171 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

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В Минске открыли 10 уголовных дел из-за повреждений авто ГАИ

В Минске открыли 10 уголовных дел из-за повреждений авто ГАИ

Киев  •  УНН

 • 11500 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Минске открыли 10 уголовных дел из-за повреждения служебных автомобилей ГАИ во время простестов в столице Беларуси. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета Минска, пишет БелТА, передает УНН.

“На территории Минска в период с 9 по 12 августа зафиксированы массовые беспорядки. Указанные мероприятия сопровождались применением насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел, предоставлением сопротивления представителям власти, а также повреждением имущества разных форм собственности. В результате противоправных действий по факту повреждения служебных транспортных средств ГАИ подразделениями УСК по Минску возбуждено 10 уголовных дел. Указанные действия квалифицируются по разным частям ст.339 (хулиганство) УК”, — сообщили в УСК.

Отмечается, что вечером 9 августа сотрудники ГАИ на служебном автомобиле остановились на запрещающий сигнал светофора на пересечении проспектов Машерова и Победителей в Минске. Прохожие заблокировали автомобиль, выражались нецензурной бранью в отношении сотрудников ГАИ и препятствовали проезду.

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Факты блокирования движения и повреждения служебных автомобилей ГАИ в ходе протестов в Минске зарегистрированы в Центральном, Московском и Ленинском районах города.

“Массовые беспорядки сопровождаются погромами, поджогами и уничтожением имущества. На территории разных районов столицы раздроблена тротуарная плитка, повреждены бордюры, парапеты, фасады зданий, осветительные столбы. СК в очередной раз обращается к гражданам: будьте благоразумны, не берите участия в массовых беспорядках. Фактам нарушения действующего законодательства правоохранителями будет дана правовая оценка”, — подчеркнули в управлении Следственного комитета в Минске.

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Напомним, в Минске и других городах Беларуси после президентских выборов 9 августа продолжаются массовые акции протеста против официальных итогов голосования. За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.

Ранее стало известно, что сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси в Бресте открыли огонь на поражение по гражданам, которые на них нападали и которые были вооружены арматурой.

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