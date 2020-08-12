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Лукашенко назвав учасників протестів "людьми з кримінальним минулим і безробітними"

Лукашенко назвав учасників протестів "людьми з кримінальним минулим і безробітними"

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що основою протестувальників, які беруть участь в мітингах після виборів в Республіці, є "люди з кримінальним минулим і сьогодні безробітні". Про це він заявив на сьогоднішній нараді з актуальних питань, передає УНН із посиланням на "БелТА".

"Усі, хто хочуть працювати, хто прагне працювати, повинні мати роботу і, відповідно, заробітну плату. Всі, хто сьогодні не працює, повинні бути вивчені, і їм повинна бути запропонована робота. Основа всіх цих так званих протестувальників - люди з кримінальним минулим і сьогодні безробітні. Немає роботи - значить, "гуляй дядько по вулицях і проспектах". Тому я по-доброму прошу і попереджаю всіх: влаштуватися (треба - ред.) на роботу тим, хто не працює", - сказав білоруський лідер.

Він також заявив, що "найважливішими завданнями, які зараз стоять перед органами влади, і зокрема Радою безпеки (може, і перш за все), є забезпечення безпеки наших громадян, захист конституційного ладу та забезпечення нормального функціонування державних органів управління".

Як повідомляв УНН, раніше стало відомо, що президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду щодо протестів, які пройшли після виборів у республіці.

Нагадаємо, у Мінську та інших містах Білорусі в ніч на 12 серпня продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, які почалися увечері 9 серпня.

За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.

Раніше стало відомо, що співробітники Міністерства внутрішніх справ Білорусі в місті Брест відкрили вогонь на ураження по  громадянах, які на них нападали і які були озброєні арматурою.

Українські Національні Новини

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