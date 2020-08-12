Лукашенко назвал участников протестов "людьми с криминальным прошлым и безработными"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что основой протестующих, участвующих в митингах после выборов в Республике, являются "люди с криминальным прошлым и сегодня безработные". Об этом он заявил на сегодняшнем совещании по актуальным вопросам, передает УНН со ссылкой на "БелТА".
"Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы - значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться (надо – ред.) на работу тем, кто не работает", - сказал белорусский лидер.
Он также заявил, что "наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления".
Как сообщал УНН, ранее стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по поводу протестов, прошедших после выборов в республике.
Напомним, в Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которые начались вечером 9 августа.
За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.
Ранее стало известно, что сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси в городе Брест открыли огонь на поражение по напавшим на них гражданам, вооруженным арматурой.