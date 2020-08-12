Лукашенко назвал участников протестов "людьми с криминальным прошлым и безработными"

"Все, кто хотят работать, кто стремится работать, должны иметь работу и, соответственно, заработную плату. Все, кто сегодня не работает, должны быть изучены, и им должна быть предложена работа. Основа всех этих так называемых протестующих - люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы - значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться (надо – ред.) на работу тем, кто не работает", - сказал белорусский лидер.



Он также заявил, что "наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности (может, и прежде всего), является обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления".



Как сообщал УНН, ранее стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по поводу протестов, прошедших после выборов в республике.



Напомним, в Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которые начались вечером 9 августа.



За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.



Ранее стало известно, что сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси в городе Брест открыли огонь на поражение по напавшим на них гражданам, вооруженным арматурой.