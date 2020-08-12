Лукашенко проводит совещание по поводу протестов в Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 12 августа. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по поводу протестов, прошедших после выборов в республике. Об этом сообщают местные новостные Telegram-каналы, передает УНН.
"Понятно из ситуации, что найважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может и прежде всего - обеспечение безопасности наших граждан, защита конституционного строя, обеспечение нормального функционирования государственных органов управления", - цитирует Лукашенко "Пул первого", сообщение которого распространило государственное информагентство БелТа.
Также о совещании пишет российский канал "360".
"Он (Лукашенко - ред.) назвал главными задачами сейчас защиту конституционного строя, обеспечение безопасности граждан и нормального функционирования госорганов управления", - говорится в сообщении.
Напомним, в Минске и других городах Беларуси в ночь на 12 августа продолжились массовые акции протеста против официальных итогов выборов президента, которые начались вечером 9 августа.
За первые двое суток задержаны около пяти тысяч человек. По официальным данным, один человек погиб.
Как сообщалось в УНН, ранее стало известно что сотрудники Министерства внутренних дел Беларуси в городе Брест открыли огонь на поражение по напавшим на них гражданам, вооруженным арматурой.