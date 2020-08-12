Лукашенко проводить нараду щодо протестів у Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду щодо протестів, які пройшли після виборів у республіці. Про це повідомляють місцеві новинні Telegram-канали, передає УНН.
"Зрозуміло із ситуації, що найважливішими завданнями, які зараз стоять перед органами влади, і зокрема Радою Безпеки, а може і перш за все - забезпечення безпеки наших громадян, захист конституційного ладу, забезпечення нормального функціонування державних органів управління", - цитує Лукашенка "Пул першого", повідомлення якого поширило державне інформагентство БЕЛТА.
Також про нараду пише російський канал "360".
"Він (Лукашенко - ред.) назвав головними завданнями зараз захист конституційного ладу, забезпечення безпеки громадян і нормального функціонування державних органів управління", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Мінську та інших містах Білорусі у ніч на 12 серпня продовжилися масові акції протесту проти офіційних підсумків виборів президента, які почалися увечері 9 серпня.
За перші дві доби затримано близько п'яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.
Як повідомлялося в УНН, раніше стало відомо, що співробітники Міністерства внутрішніх справ Білорусі у місті Брест відкрили вогонь на ураження по громадянам, які "напали на них з арматурами".