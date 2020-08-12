У Мінську порушили 10 кримінальних справ через пошкодження авто ДАІ

"На території Мінська в період з 9 по 12 серпня зафіксовано масові заворушення. Зазначені заходи супроводжувалися застосуванням насильства по відношенню до співробітників органів внутрішніх справ, наданням опору представникам влади, а також пошкодженням майна різних форм власності. В результаті протиправних дій за фактом пошкодження службових транспортних засобів ДАІ підрозділами УСК по Мінську порушено 10 кримінальних справ. Зазначені дії кваліфікуються по різних частинах ст.339 (хуліганство) КК", - повідомили в УСК.

Зазначається, що увечері 9 серпня співробітники ДАІ на службовому автомобілі зупинилися на заборонний сигнал світлофора на перетині проспектів Машерова і Переможців у Мінську. Перехожі заблокували автомобіль, виражалися нецензурною лайкою щодо працівників ДАІ та перешкоджали проїзду.

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Факти блокування руху та пошкодження службових автомобілів ДАІ в ході протестів у Мінську зареєстровані в Центральному, Московському і Ленінському районах міста.

"Масові заворушення супроводжуються погромами, підпалами і знищенням майна. На території різних районів столиці роздроблена тротуарна плитка, пошкоджені бордюри, парапети, фасади будівель, освітлювальні стовпи. СК в черговий раз звертається до громадян: будьте розсудливі, не беріть участі в масових заворушеннях. Фактам порушення діючого законодавства правоохоронцями буде дана правова оцінка ", - підкреслили в управлінні Слідчого комітета у Мінську.

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Нагадаємо, у Мінську та інших містах Білорусі після президентських виборів 9 серпня продовжуються масові акції протесту проти офіційних підсумків голосування. За перші дві доби затримано близько п’яти тисяч осіб. За офіційними даними, одна людина загинула.

Раніше стало відомо, що співробітники Міністерства внутрішніх справ Білорусі в Бресті відкрили вогонь на ураження по громадянах, які на них нападали і які були озброєні арматурою.