У Мінську медики вийшли на акцію проти насильства під час протестів у Білорусі

"Медики наділи білі халати і кажуть, що не мають наміру викрикувати ніяких гасел. На протилежному боці проспекту Дзержинського вишикувалася ланцюг з людей. Проїжджаючі машини сигналять. До медиків, які зібралися біля медуніверситету, вийшли кілька людей з навчального закладу, серед яких були голова Білоруського професійної спілки працівників охорони здоров'я В'ячеслав Шило і ректор БДМУ Анатолій Сікорський. Вони попросили присутніх не створювати натовп, запросили до медуніверситету. Медики запитали, віджартовуючись, чи пустять їх в медуніверситет, якщо почнуться затримки", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що до протестувальників приїхав і глава МОЗ Білорусі Володимир Каранік.

"Медики кажуть, що зібралися стихійно, щоб показати, що "ми разом". Вони відзначають, що виступають проти насильства і за мир і взаємодопомогу. Учасники акції кажуть, що, на сьогоднішній день є ті, хто вийшов з офіційної профспілки. Медики тримають в руках плакати, на яких написано: "Медики проти насильства", "Зупиніть насильство". Близько 19-ї години до присутніх прийшов міністр охорони здоров'я Володимир Каранік, він запропонував пройти для спілкування в актовий зал медуніверситету. Але медики продовжують стояти біля проспекту Дзержинського", – пише видання.

За інформацією Tut.by, акція біля медуніверситету закінчилася, затримань не було, медики почали розходитися. Проте у центрі "Вясна" повідомили про затримання журналіста білоруського "Радіо Свобода" Віталія Циганкова та його жінки.

Як повідомляв УНН, у МЗС підтвердили затримання ще двох українців у Мінську.