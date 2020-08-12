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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 13:25 • 107759 просмотра

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127887 просмотра

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В Минске медики вышли на акцию против насилия во время протестов в Беларуси

В Минске медики вышли на акцию против насилия во время протестов в Беларуси

Киев  •  УНН

 • 23188 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. Возле медуниверситета в Минске вечером 12 августа собралось около 130 медиков из разных больниц столицы, чтобы остановить насилие в стране. Об этом пишет Tut.by, передает УНН.

"Медики надели белые халаты и говорят, что не намерены выкрикивать никаких лозунгов. На противоположной стороне проспекта Дзержинского выстроилась цепь из людей. Проезжающие машины сигналят. К медикам, которые собрались у медуниверситета, вышли несколько человек из учебного заведения, среди которых были глава Белорусского профессионального союза работников здравоохранения Вячеслав Шило и ректор БГМУ Анатолий Сикорский. Они попросили присутствующих не создавать толпу, пригласили в медуниверситет. Медики спросили, отшучиваясь, пустят ли их в медуниверситет, если начнутся задержания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к протестующим приехал и глава Минздрава Беларуси Владимир Караник.

"Медики говорят, что собрались стихийно, чтобы показать, что "мы вместе". Они отмечают, что выступают против насилия и за мир и взаимопомощь. Участники акции говорят, что на сегодняшний день есть те, кто вышел от официального профсоюза. Медики держат в руках плакаты, на которых написано: "Медики против насилия", "Остановите насилие". Около 19 часов к собравшимся пришел министр здравоохранения Владимир Караник, он предложил пройти для общения в актовый зал медуниверситета. Но медики продолжают стоять у проспекта Дзержинского", - пишет издание.

По информации Tut.by, акция у медуниверситета закончилась, задержаний не было, медики начали расходиться. Однако в центре "Вясна" сообщили о задержании журналиста белорусского "Радио Свобода" Виталия Цыганкова и его жены.

Как сообщал УНН, в МИД подтвердили задержание еще двух украинском в Минске.

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