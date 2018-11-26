В минобороны Польши проведут встречи из-за событий на Азове
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Глава Минобороны Польши проведет встречу с военными из-за событий на Азове. Об этом сообщает УНН ссылкой на "Польское радио".
Сегодня утром министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак встретится с командующими польских военных служб. Они должны представить доклады в связи с "обострением ситуации в Азовском море".
Мариуш Блащак сообщил в Twitter, что во встрече примут участие: председатель Генерального штаба Войска польского, командующие Вооруженных сил Республики Польша и руководители военных служб.
Напомним, соединения и части Вооруженных сил Украины по решению начальника Генерального штаба приведены в состояние боевой готовности "полная".
Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранения и захват в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.
Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.
Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН .