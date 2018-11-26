У міноборони Польщі проведуть зустрічі через події на Азові
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Голова Міноборони Польщі проведе зустріч з військовими через події на Азові. Про це повідомляє УНН посиланням на "Польське Радіо".
Сьогодні вранці міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак зустрінеться з командувачами польських військових служб. Вони повинні представити доповіді у зв’язку із "загостренням ситуації в Азовському морі".
Маріуш Блащак повідомив у Twitter, що у зустрічі візьмуть участь: голова Генерального штабу Війська польського, командувачі Збройних сил Республіки Польща та очільники військових служб.
Нагадаємо, з’єднання і частини Збройних сил України за рішенням начальника Генерального штабу приведені в стан бойової готовності “повна”.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.