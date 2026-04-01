"У меня есть начальник": Ребров резко отреагировал на вопрос об отставке

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров пока не может прогнозировать, будет ли он и дальше возглавлять "сине-желтых". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

Детали

На послематчевой пресс-конференции после контрольного поединка против Албании Ребров напомнил, что его контракт с УАФ истекает через два месяца.

У меня есть начальник. Я поговорю, как я сказал, с Андреем Николаевичем (Шевченко, президентом УАФ - ред.)... Если федерация решит, мы вместе решим, что со мной нет будущего в национальной сборной, - все, нет проблем. Для меня это не проблема. Вы не думайте, что я держусь здесь за это место. Но я перед игрой поговорил с Андреем Николаевичем. Он сказал: "После игры мы с тобой поговорим". Все. Почему вас этот вопрос настолько беспокоит? Так вас, подождите, вас беспокоит. Вы не говорите про всю Украину. Не надо говорить про всю Украину, пожалуйста. Не надо говорить про всю Украину - сказал Ребров.

Он также прокомментировал появление на трибунах стадиона в Валенсии баннера с надписью "Как играете, так и поддерживаем".

"Да, имеют, имеют право (болельщики - ред.). Но я считаю, вы можете критиковать тренера, но я не считаю, что игроки не отдавались на поле, когда они играли против Швеции. Они отдали все, но, к сожалению, Швеция - это очень сильная команда. Сегодня она это показала. Но да, я согласен, кто-то кричит там "Ребров аут". Это не проблема, это тренер должен быть готов к этому, любой тренер. Но я считаю, что ребята этого не заслужили. Они отдавались в матче против Швеции, они пытались это сделать, но…", - резюмировал наставник сборной Украины.

Контекст

26 марта сборная Украины по футболу уступила Швеции со счетом 1:3 в полуфинале плей-офф квалификации к Чемпионату мира 2026 года и прекратила борьбу за выход в финальную часть мундиаля.

Накануне в контрольном матче в испанской Валенсии "сине-желтые" победили команду Албании со счетом 1:0.

В новый соревновательный цикл сборная Украины может войти уже под руководством нового главного тренера, ведь контракт Сергея Реброва с Украинской ассоциацией футбола истекает 30 июля 2026 года.

