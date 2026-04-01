"У меня есть начальник": Ребров резко отреагировал на вопрос об отставке

$43.800.0450.310.17
Кто из пенсионеров получит повышение с 1 апреля и почему не все это почувствуют
ЕС готовит новые правила для украинцев после 2027 года – защиту могут ограничить
В Офисе Генпрокурора подтвердили, что направили в Израиль запрос на экстрадицию Миндича
"Хороших новостей" нет: Каллас заявила об отсутствии пока решения по кредиту в €90 млрд для Украины
Средняя зарплата в Украине выросла на 1% за месяц: кто и где зарабатывает больше всегоPhoto
С 1 апреля может измениться схема поставок газа – хватит ли ресурса и что будет с тарифами
"Пять лет - оптимистичный сценарий" - эксперт о пути Украины в ЕС
Как не набрать вес после диеты: советы, которые действительно работают
ЕС одобрил программу на 1,5 млрд евро на развитие оборонной промышленности Европы и Украины
Популярные новости
В Одессе 1 апреля объявлен днем траура по погибшим в результате атаки рф31 марта, 16:37 • 11267 просмотра
В Ивано-Франковске прогремели два взрыва - полиция31 марта, 18:52 • 11356 просмотра
Трехсторонняя встреча отложена, но завтра состоится разговор с участием представителей США - Зеленский31 марта, 19:48 • 5704 просмотра
российский самолет Ан-26 исчез над Крымом во время планового перелета: на борту находилось 30 российских военных - СМИ20:59 • 14870 просмотра
Полиция установила причину вечерних взрывов в Ивано-ФранковскеPhoto22:05 • 7370 просмотра
публикации
Чем отличается Coca-Cola от Pepsi — состав, рецептура и «секретные» ингредиенты любимых напитковPhoto31 марта, 11:05 • 44479 просмотра
От мексиканского хлеба до финского пудинга - пасхальная выпечка в разных странах мираPhoto31 марта, 07:42 • 64410 просмотра
Митинги в США — возможно ли отстранить Трампа через импичмент30 марта, 15:29 • 134180 просмотра
В Украине с 1 апреля стартует нерестовый запрет – что изменится для рыбаковPhoto30 марта, 14:18 • 72151 просмотра
Как клиника Odrex теряет пациентов и деньги из-за публичных скандалов30 марта, 11:40 • 84533 просмотра
"У меня есть начальник": Ребров резко отреагировал на вопрос об отставке

Киев • УНН

 • 904 просмотра

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров обсудит свое будущее с Андреем Шевченко. Контракт специалиста с национальной командой истекает через два месяца.

Главный тренер сборной Украины по футболу Сергей Ребров пока не может прогнозировать, будет ли он и дальше возглавлять "сине-желтых". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

Детали

На послематчевой пресс-конференции после контрольного поединка против Албании Ребров напомнил, что его контракт с УАФ истекает через два месяца.

У меня есть начальник. Я поговорю, как я сказал, с Андреем Николаевичем (Шевченко, президентом УАФ - ред.)... Если федерация решит, мы вместе решим, что со мной нет будущего в национальной сборной, - все, нет проблем. Для меня это не проблема. Вы не думайте, что я держусь здесь за это место. Но я перед игрой поговорил с Андреем Николаевичем. Он сказал: "После игры мы с тобой поговорим". Все. Почему вас этот вопрос настолько беспокоит? Так вас, подождите, вас беспокоит. Вы не говорите про всю Украину. Не надо говорить про всю Украину, пожалуйста. Не надо говорить про всю Украину

- сказал Ребров.

Он также прокомментировал появление на трибунах стадиона в Валенсии баннера с надписью "Как играете, так и поддерживаем".

"Да, имеют, имеют право (болельщики - ред.). Но я считаю, вы можете критиковать тренера, но я не считаю, что игроки не отдавались на поле, когда они играли против Швеции. Они отдали все, но, к сожалению, Швеция - это очень сильная команда. Сегодня она это показала. Но да, я согласен, кто-то кричит там "Ребров аут". Это не проблема, это тренер должен быть готов к этому, любой тренер. Но я считаю, что ребята этого не заслужили. Они отдавались в матче против Швеции, они пытались это сделать, но…", - резюмировал наставник сборной Украины.

Контекст

26 марта сборная Украины по футболу уступила Швеции со счетом 1:3 в полуфинале плей-офф квалификации к Чемпионату мира 2026 года и прекратила борьбу за выход в финальную часть мундиаля.

Накануне в контрольном матче в испанской Валенсии "сине-желтые" победили команду Албании со счетом 1:0.

В новый соревновательный цикл сборная Украины может войти уже под руководством нового главного тренера, ведь контракт Сергея Реброва с Украинской ассоциацией футбола истекает 30 июля 2026 года.

Сборную Украины ограбили в Испании перед матчем со Швецией - журналист27.03.26, 21:59 • 6007 просмотров

