"У мене є начальник": Ребров різко відреагував на питання про відставку

Головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров наразі не може прогнозувати, чи надалі очолюватиме "синьо-жовтих". Про це повідомляє УНН із посиланням на Українську асоціацію футболу (УАФ).

Деталі

На післяматчевій пресконференції після контрольного поєдинку проти Албанії Ребров нагадав, що його контракт із УАФ закінчується через два місяці.

У мене є начальник. Я поговорю, як я сказав, з Андрієм Миколайовичем (Шевченком, президентом УАФ - ред.)... Якщо федерація вирішить, ми разом вирішимо, що зі мною немає майбутнього у національній збірній, - все, нема проблем. Для мене це не проблема. Ви не думайте, що я тримаюсь тут за це місце. Але я перед грою поговорив з Андрієм Миколайовичем. Він сказав: "Після гри ми з тобою поговоримо". Все. Чому вас це питання настільки турбує? Так вас, почекайте, вас турбує. Ви не кажіть про всю Україну. Не треба казати про всю Україну, будь ласка. Не треба казати про всю Україну - сказав Ребров.

Він також прокоментував появу на трибунах стадіону у Валенсії банера з написом "Як граєте, так і підтримуємо".

"Так, мають, мають право (вболівальники - ред.). Але я вважаю, ви можете критикувати тренера, але я не вважаю, що гравці не віддавалися на полі, коли вони грали проти Швеції. Вони віддали все, але, на жаль, Швеція - це дуже сильна команда. Сьогодні вона це показала. Але так, я згоден, хтось кричить там "Ребров аут". Це не проблема, це тренер повинен бути готовий до цього, будь-який тренер. Але я вважаю, що хлопці цього не заслужили. Вони віддавалися в матчі проти Швеції, вони намагалися це зробити, але…", - резюмував наставник збірної України.

Контекст

26 березня збірна України з футболу поступилася Швеції з рахунком 1:3 у півфіналі плейоф кваліфікації до Чемпіонату світу 2026 року і припинила боротьбу за вихід до фінальної частини мундіалю.

Напередодні у контрольному матчі в іспанській Валенсії "синьо-жовті" перемогли команду Албанії з рахунком 1:0.

У новий змагальний цикл збірна України може увійти вже під орудою нового головного тренера, адже контракт Сергія Реброва з Українською асоціацією футболу завершується 30 липня 2026 року.

