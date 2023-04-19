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В Мариуполе россияне могут начать мобилизовать мужчин, ведь готовятся к контрнаступлению ВСУ

В Мариуполе россияне могут начать мобилизовать мужчин, ведь готовятся к контрнаступлению ВСУ

Киев • УНН

 • 392633 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. В оккупированном Мариуполе под так называемым призывом, россияне могут начать настоящую мобилизацию, ведь сейчас рашисты готовятся к контрнаступлению ВСУ. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.

Цитата

«В оккупированном Мариуполе могут начать мобилизовать мужчин. пушилин издал указ о призыве. Согласно документу, до августа продлится призыв мужчин 1996-2005 годов рождения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом местные администрации должны искать граждан, которые не выполняют "военные обязательства". Им угрожают уголовной ответственностью.

«Поэтому можно предположить, что под так называемым призывом, оккупанты начнут настоящую мобилизацию. Ведь сейчас они готовятся к контрнаступлению ВСУ», - отмечается в сообщении.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что россияне постоянно показывают невероятный уровень своего цинизма.

«Они разрушили наш город, а теперь хотят заставить мариупольцев воевать против своих же. Ведь они воспринимают местных жителей как пушечное мясо’. Верим, что уже скоро ВСУ освободят наш город и мариупольцы будут в безопасности", – сказал Бойченко.

Дополнение

В Мариуполе зафиксировали движение военной техники рф в сторону Волновахи и Бердянска.

Андрющенко сообщал, что в Мариуполе находится около трех десятков тысяч российских оккупационных войск с техникой для пехоты, танками и ПВО. Их перебросят на поле боя в случае контрнаступления ВСУ.

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