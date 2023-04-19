У Маріуполі росіяни можуть почати мобілізувати чоловіків, адже готуються до контрнаступу ЗСУ

ukru
Ексклюзив
15:02 • 1336 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 31520 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 78693 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 202615 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 155589 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 158839 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 241533 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453139 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 344837 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356947 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.8 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 178762 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 150825 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 124226 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 112419 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 72021 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 202662 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 241552 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 486241 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 622399 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 648370 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 31388 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 39976 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 112419 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 150825 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 178762 перегляди
Актуальне
У Маріуполі росіяни можуть почати мобілізувати чоловіків, адже готуються до контрнаступу ЗСУ

У Маріуполі росіяни можуть почати мобілізувати чоловіків, адже готуються до контрнаступу ЗСУ

Київ • УНН

 • 392634 перегляди

КИЇВ. 19 квітня. УНН. В окупованому Маріуполі під так званим призовом, росіяни можуть розпочати справжню мобілізацію, адже наразі рашисти готуються до контрнаступу ЗСУ. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає УНН.

Цитата

«В окупованому Маріуполі можуть почати мобілізувати чоловіків. пушилін видав указ про призов. Згідно з документом, до серпня триватиме призов чоловіків 1996-2005 років народження», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що при цьому місцеві адміністрації мають шукати громадян, які не виконують "військові зобов’язання". Їм погрожують кримінальною відповідальністю.

«Тож можна припустити, що під так званим призовом, окупанти розпочнуть справжню мобілізацію. Адже наразі вони готуються до контрнаступу ЗСУ», - зазначається в повідомленні.

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що росіяни постійно показують неймовірний рівень свого цинізму.

«Вони зруйнували наше місто, а тепер хочуть змусити маріупольців воювати проти своїх же. Адже вони сприймають місцевих жителів як гарматне м’ясо. Віримо, що вже скоро ЗСУ звільнять наше місто та маріупольці будуть у безпеці", – сказав Бойченко.

Доповнення

У Маріуполі зафіксували рух військової техніки рф у бік Волновахи та Бердянська.

Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі перебуває близько трьох десятків тисяч російських окупаційних військ з технікою для піхоти, танками та ППО. Їх перекинуть на поле бою в разі контрнаступу ЗСУ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34