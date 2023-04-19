У Маріуполі росіяни можуть почати мобілізувати чоловіків, адже готуються до контрнаступу ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. В окупованому Маріуполі під так званим призовом, росіяни можуть розпочати справжню мобілізацію, адже наразі рашисти готуються до контрнаступу ЗСУ. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, передає УНН.
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«В окупованому Маріуполі можуть почати мобілізувати чоловіків. пушилін видав указ про призов. Згідно з документом, до серпня триватиме призов чоловіків 1996-2005 років народження», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що при цьому місцеві адміністрації мають шукати громадян, які не виконують "військові зобов’язання". Їм погрожують кримінальною відповідальністю.
«Тож можна припустити, що під так званим призовом, окупанти розпочнуть справжню мобілізацію. Адже наразі вони готуються до контрнаступу ЗСУ», - зазначається в повідомленні.
Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що росіяни постійно показують неймовірний рівень свого цинізму.
«Вони зруйнували наше місто, а тепер хочуть змусити маріупольців воювати проти своїх же. Адже вони сприймають місцевих жителів як гарматне м’ясо. Віримо, що вже скоро ЗСУ звільнять наше місто та маріупольці будуть у безпеці", – сказав Бойченко.
Доповнення
У Маріуполі зафіксували рух військової техніки рф у бік Волновахи та Бердянська.
Андрющенко повідомляв, що у Маріуполі перебуває близько трьох десятків тисяч російських окупаційних військ з технікою для піхоти, танками та ППО. Їх перекинуть на поле бою в разі контрнаступу ЗСУ.